ВОЗ подтвердила ускоренное распространение британского штамма коронавируса

Он более опасен для людей

Число заболевших коронавирусом в мире вплотную приблизилось к отметке 89 миллионов человек. Рекордные показатели смертности зафиксированы в США и Германии. В Великобритании количество жертв пандемии достигло уровня первой волны.

Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили: новый, британский штамм COVID-19 распространяется быстрее обычного. Но главная опасность - несознательное отношение граждан к принимаемым мерам.

В Аргентине полиция безуспешно просит людей уйти с переполненных пляжей, в Южном полушарии сейчас лето и самый разгар сезона. В Китае из-за вспышки болезни закрыт 11-миллионный город Шицзячжуан. Для проведения экспресс-тестов развернуты мобильные лаборатории, сообщает "ТВ Центр".

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