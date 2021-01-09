Россиян начнут штрафовать за выращивание неправильной картошки

Наказание - достаточно серьёзное

Россиян предупредили о штрафах за выращивание на своих участках неправильной картошки. Речь идёт о посадке нелегальных семян, объясняют юристы.

Управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин в интервью "Прайм" рассказал о действии статьи 10.12 Кодекса об административных правонарушениях. Она обязывает покупать посевной материал, который выращен специально для посадки и продаётся в специальных магазинах.

Если гражданин купил посадочный материал в другом месте, он считается нарушителем, но только в случае если картошка предназначена для дальнейшей продажи семян. При этом дачникам наказание не грозит, полагает юрист.

Штрафы за такое нарушение - 500 рублей для физических лиц и до 10 000 – для юридических.

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