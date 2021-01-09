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Рядом с Сочи снова горят лес и сухая трава

12:55
  • суббота
  • 09 января 2021

Ветер разнёс огонь на большую территорию

Сразу два природных пожара возникли утром 9 января в Сочи. Один из них тушат на территории Дагомысского лесничества. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Как сообщают в МЧС, ситуация обострилась ночью из-за ветреной погоды. Тем не менее, угрозы населённым пунктам нет, сообщает "ТВ Центр".
В Сочи тушат два новых природных пожара (видео)

Другой пожар возник напротив международного аэропорта. На участке леса площадью в 400 квадратных метров загорелись сухая трава и мусор. На борьбу со стихией оперативным службам потребовалось около пяти часов. Сейчас огонь полностью потушен.

Это уже не первые природные пожары, возникшие на курорте во время новогодних праздников. В начале недели также сообщалось о нескольких возгораниях.

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