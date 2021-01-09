Мишустин рассказал о поддержке бизнеса во время пандемии

Премьер встретился с главой организации "Опора России"

Актуальные вопросы поддержки малого и среднего бизнеса обсудил Михаил Мишустин с главой общественной организации "Опора России" Александром Калининым. По словам председателя правительства, пандемия нанесла удар по отрасли, но кризис удалось преодолеть за счёт своевременных решений.

Практически все они принимались кабмином после дискуссий с предпринимателями, которые в результате получили субсидии и беспроцентные займы, чтобы сохранить рабочие места.

Был введён мораторий на проверки. А двукратное снижение страховых взносов позволило существенно облегчить общую налоговую нагрузку, сообщает "ТВ Центр".

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