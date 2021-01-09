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Мишустин рассказал о поддержке бизнеса во время пандемии

14:50
  • суббота
  • 09 января 2021

Премьер встретился с главой организации "Опора России"

Актуальные вопросы поддержки малого и среднего бизнеса обсудил Михаил Мишустин с главой общественной организации "Опора России" Александром Калининым. По словам председателя правительства, пандемия нанесла удар по отрасли, но кризис удалось преодолеть за счёт своевременных решений.
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Практически все они принимались кабмином после дискуссий с предпринимателями, которые в результате получили субсидии и беспроцентные займы, чтобы сохранить рабочие места.

Был введён мораторий на проверки. А двукратное снижение страховых взносов позволило существенно облегчить общую налоговую нагрузку, сообщает "ТВ Центр".

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Михаил Мишустин и Александр Калинин
Александр Калинин
Александр Калинин
Михаил Мишустин и Александр Калинин
Михаил Мишустин и Александр Калинин
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