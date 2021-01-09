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Мощный снегопад парализовал жизнь в Мадриде (видео)

14:30
  • суббота
  • 09 января 2021

Не работает общественный транспорт

Погодные сюрпризы, которых в Мадриде не видели уже 80 лет. Столицу Испании накрыли аномальные снегопады, парализовав жизнь города. Остановилось железнодорожное и автобусное сообщение. С перебоями работает метро, на некоторые станции не попасть из-за сугробов.
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В международном аэропорту отменено около 300 рейсов. А десятки водителей провели ночь в автомобилях, застряв на обледенелой дороге, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас улицы испанских городов практически опустели. К такому снегопаду местные жители явно не были готовы - во многих домах не нашлось даже лопаты, чтобы расчистить территорию.

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