Над Тихим океаном пропала связь с пассажирским Boeing 737

Началась поисковая операция

Диспетчеры потеряли связь с Boeing 737-500, который выполнял рейс из Джакарты в Понтианак. Рейс SJ182 вылетел из столицы Индонезии и вскоре пропал с радаров. Связь с бортом была потеряна, когда он находился примерно в 20 километрах от международного аэропорта Сукарно Хатта. Последний раз он был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява.

Министерство транспорта Индонезии подтверждает, что началась поисково-спасательная операция после потери контакта с рейсом. Самолёт принадлежит авиакомпании Sriwijaya Air.

На борту лайнера находится 62 человека. В российском посольстве РЕН ТВ сообщили, что информация о нахождении россиян на борту судна выясняется.

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