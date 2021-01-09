Москвичам рассказали о работе программы пилотного тестирования инноваций

В городе реализуется уникальный проект

Банки, строительные компании, салоны связи и ещё около ста площадок подключились в 2020 году к московской программе пилотного тестирования инноваций. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Благодаря участию в проекте компании могут испытывать на практике свои разработки – сетевые сервисы и технологии. Это отразится на качестве их работы, участники программы улучшат показатели своего продукта до выпуска на рынок и сделают его более востребованным, рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В силу специфики прошлого года более трети подключившихся к проекту - медицинские учреждения. Они заинтересованы в том, чтобы получить самое современное оборудование для лечения и реабилитации пациентов, транспортировки анализов и вывоза бытовых отходов.

Среди промышленных площадок - технопарки "Строгино" и "Мосгормаш", особая экономическая зона "Технополис “Москва”", Московский завод тепловой автоматики и другие. Также инновационные разработки тестируют в 11 в московских вузах и школах.

К проекту подключилась и главная выставочная площадка страны. На ВДНХ опробуют новинку в сфере городского благоустройства. Там появятся инновационные скамейки с солнечными панелями, Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами.

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