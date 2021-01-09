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Сомнолог дал совет, как наладить режим сна после новогодних праздников

15:18
  • суббота
  • 09 января 2021

Надо немного недоспать

Наладить сон после праздников легко – нужно немного недоспать перед первым рабочим днём. Такой совет дал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Университета имени Сеченова, сомнолог Михаил Полуэктов.
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"Уже на следующий вечер вы уже сможете войти в нормальный режим, вас будет тянуть ложиться спать в ранее вечернее время. Обычно организм очень хорошо подстраивается под новый режим даже в результате одной ночи ограниченного сна", - сказал врач в интервью АГН "Москва".

Он предупредил, что после такого недосыпа человек будет какое-то время испытывать тягу ко сну, но потом всё наладится. "Здесь не будет ничего из ряда вон выходящего - можно будет просто доспать на первых же выходных", - пояснил Полуэктов.

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