ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В 2020 году археологи обнаружили в столице более 15 тысяч артефактов

15:56
  • суббота
  • 09 января 2021

Они представляют большую ценность

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году московские археологи не проводили раскопки, но на 889 объектах шли археологические разведки и наблюдения. Благодаря этому сделано множество интересных находок. Всего – более 15 тысяч артефактов, имеющих историческую и культурную ценность.
Что нашли археологи во время раскопок в Московском Кремле

Они найдены, в том числе, на территории усадьбы Измалково в Подмосковье, Хамовнических казарм и кинотеатра "Художественный", а также на улице Солянке в центре столицы, рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Культурный слой Москвы представляет большой интерес для археологов. Объектом археологического наследия считается весь центр города в границах Камер-Коллежского вала. Прежде чем вести здесь строительные работы, нужно обязательно связаться с археологами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Археологические находки относящиеся к литейной мастерской конца XVII
Археологические находки относящиеся к литейной мастерской конца XVII
Археологические раскопки
Археологические раскопки
Археологические находки
Археологические находки
Археологические находки
Археологические находки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.