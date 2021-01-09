В 2020 году археологи обнаружили в столице более 15 тысяч артефактов

Они представляют большую ценность

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году московские археологи не проводили раскопки, но на 889 объектах шли археологические разведки и наблюдения. Благодаря этому сделано множество интересных находок. Всего – более 15 тысяч артефактов, имеющих историческую и культурную ценность.

Они найдены, в том числе, на территории усадьбы Измалково в Подмосковье, Хамовнических казарм и кинотеатра "Художественный", а также на улице Солянке в центре столицы, рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Культурный слой Москвы представляет большой интерес для археологов. Объектом археологического наследия считается весь центр города в границах Камер-Коллежского вала. Прежде чем вести здесь строительные работы, нужно обязательно связаться с археологами.

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