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Первые кадры с места крушения индонезийского Boeing 737

14:42
  • суббота
  • 09 января 2021

Самолёт рухнул в воду

В Сети появляются первые кадры, снятые на месте катастрофы индонезийского Boeing 737-500. На его борту было около 60 пассажиров. Самолёт выполнял рейс из столицы Индонезии в город Понтианак.

На кадрах очевидцев - обломки рухнувшего лайнера, которые выловили моряки. Они же и рассказали спасателям, что слышали несколько взрывов.

Лайнер рухнул в воды Яванского моря примерно в 20 километрах от берега сразу после взлёта. Информации о спасённых пока нет.

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