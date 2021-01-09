Первые кадры с места крушения индонезийского Boeing 737

Самолёт рухнул в воду

В Сети появляются первые кадры, снятые на месте катастрофы индонезийского Boeing 737-500. На его борту было около 60 пассажиров. Самолёт выполнял рейс из столицы Индонезии в город Понтианак.

На кадрах очевидцев - обломки рухнувшего лайнера, которые выловили моряки. Они же и рассказали спасателям, что слышали несколько взрывов.

Лайнер рухнул в воды Яванского моря примерно в 20 километрах от берега сразу после взлёта. Информации о спасённых пока нет.

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