82-летняя Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом

Её состояние не тяжёлое

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом. Она входит в группу риска по возрасту. Состояние Ахеджаковой не критическое, она чувствует себя хорошо, сообщил "Интерфаксу" её представитель.

Ахеджакова сыграла десятки театральных и киноролей. Зрителям она знакома по таким картинам, как "Служебный роман", "Ирония судьбы или С лёгким паром!", "Москва слезам не верит", "Гараж", "Небеса обетованные", "Старые клячи".

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