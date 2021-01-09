На 102 году жизни скончался один из создателей советской атомной бомбы

Он работал в группе Льва Ландау

Скончался последний из создателей советской атомной бомбы, старейший академик РАН Исаак Халатников. Ему был 101 год.

Халатников был известен теоретическими трудами в области квантовой физики, сверхпроводимости, общей теории относительности и космологии. Но главный практический результат работ академика, как считается, связан с его участием в советском атомном проекте, сообщает РИА Новости.

Он работал в секретной группе под руководством легендарного физика Льва Ландау, это было в 40-х годах ХХ века.

В связи со 100-летием со дня рождения Халатникова средней школе № 75 в Черноголовке Московской области было присвоено его имя. У академика было множество государственных наград, среди которых – ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, Александра Невского, Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени.

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