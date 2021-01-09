7 человек погибли на пожаре в Тюменской области

Загорелся частный дом

Частный жилой дом сгорел в посёлке Боровский под Тюменью. Погибли семь человек, детей среди них нет.

Глава Тюменского района Светлана Иванова сообщила ТАСС, что сейчас выясняется, являются ли погибшие родственниками. Расследование причин пожара взял на контроль губернатор Тюменской области Александр Моор.

В тушении пожара участвовали 55 человек, было привлечено более 20 единиц техники. На момент прибытия первого подразделения спасателей во дворе дома были охвачены огнём три постройки.

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