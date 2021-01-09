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7 человек погибли на пожаре в Тюменской области

18:03
  • суббота
  • 09 января 2021

Загорелся частный дом

Частный жилой дом сгорел в посёлке Боровский под Тюменью. Погибли семь человек, детей среди них нет.
4 человека погибли на пожаре в жилом доме на западе Москвы

Глава Тюменского района Светлана Иванова сообщила ТАСС, что сейчас выясняется, являются ли погибшие родственниками. Расследование причин пожара взял на контроль губернатор Тюменской области Александр Моор.

В тушении пожара участвовали 55 человек, было привлечено более 20 единиц техники. На момент прибытия первого подразделения спасателей во дворе дома были охвачены огнём три постройки.

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