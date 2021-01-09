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Арзамасова и Авербух проводят медовый месяц в горах

18:36
  • суббота
  • 09 января 2021

Они не поехали в тёплые края

Лиза Арзамасова и Илья Авербух проводят медовый месяц в горах. В последние дни 2020 года они сыграли свадьбу и сразу же отправились на побережье Чёрного моря, в Сочи.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились

Молодая жена показала у себя в Instagram фотографии, сделанные в горах, на курорте "Роза Хутор". Там пара катается на лыжах. Но с ними ещё и сын Авербуха от первого брака. 16-летний Мартин тоже наслаждается прекрасными видами и дышит свежим воздухом. Судя по всему, он в полном контакте с новой супругой своего отца.

Для 25-летней Лизы брак с 47-летним фигуристом стал первым, а для Авербуха - вторым. До этого его связывали узы с коллегой по цеху Ириной Лобачёвой. В этом браке в 2004 году появился на свет сын Мартин.

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