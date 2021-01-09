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Бузова сыграла свадьбу на Мальдивах

19:01
  • суббота
  • 09 января 2021

Телеведущая похвасталась дорогим кольцом

Ольга Бузова и её избранник Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах. После красочной церемонии на пляже влюблённые устроили себе романтический ужин под ночным небом.
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"Мы никогда не узнаем, что будет завтра. Поэтому, как говорит Ольга Игоревна: "Живите здесь и сейчас. Кайфуууууйте. Жизнь – одна", - написала Бузова в Instagram, иронично имея в виду под Ольгой Игоревной себя.

После бракосочетания на пляже Ольга показала кольцо с внушительным камнем. Судя по размерам, бриллиант вряд ли настоящий. Да и сама свадьба, скорее всего, тоже не настоящая. Это – символический обряд, который в местных отелях проводят для туристов. Чтобы брак имел юридическую силу его надо оформить в российском загсе.

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