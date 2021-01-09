Бузова сыграла свадьбу на Мальдивах

Телеведущая похвасталась дорогим кольцом

Ольга Бузова и её избранник Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах. После красочной церемонии на пляже влюблённые устроили себе романтический ужин под ночным небом.

"Мы никогда не узнаем, что будет завтра. Поэтому, как говорит Ольга Игоревна: "Живите здесь и сейчас. Кайфуууууйте. Жизнь – одна", - написала Бузова в Instagram, иронично имея в виду под Ольгой Игоревной себя.

После бракосочетания на пляже Ольга показала кольцо с внушительным камнем. Судя по размерам, бриллиант вряд ли настоящий. Да и сама свадьба, скорее всего, тоже не настоящая. Это – символический обряд, который в местных отелях проводят для туристов. Чтобы брак имел юридическую силу его надо оформить в российском загсе.

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