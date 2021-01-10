В России за сутки выявлено менее 23 тысяч больных коронавирусом

Новых случаев уже не так много

За сутки в России зафиксировано 22 851 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 401 954 человека с COVID-19, умерло 61 837 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 4 216 больных, всего в столице 857 568 инфицированных, скончались 11 950 пациентов.

Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили опасность британского штамма коронавируса. Эксперт ведомства Мария ван Керкхове отметила, что эта разновидность инфекции распространяется гораздо быстрее, чем обычный вариант. Ранее об этом говорили отдельные учёные и врачи. В России новой мутации вируса не зарегистрировано.

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