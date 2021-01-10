В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 7 тысяч человек

Число выздоравливающих растёт

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 7 045 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице превысило 680 тысяч.

В Москве возобновились ночные рейды по ресторанам. Некоторые заведения продолжают обслуживать посетителей после 23 часов, несмотря на запрет властей. Владельцам таких кафе и ресторанов грозят крупные штрафы, либо приостановка деятельности сроком до трёх месяцев.

По данным на 10 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 401 954 пациентам, умерли с начала пандемии 61 837 человек. В Москве больных зарегистрировано 8,57 568, в мире более 89 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,9 миллиона человек.

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