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Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой

18:48
  • суббота
  • 09 января 2021

Boeing 737 разбился днём 9 января

Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с гибелью людей при крушении самолёта.
Первые кадры с места крушения индонезийского Boeing 737

"Примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение у побережья Явы", - говорится в телеграмме президента России.

Boeing 737 пропал с экранов радаров днём 9 января. Он выполнял рейс из столицы Индонезии в город Понтианак. На борту лайнера было 65 пассажиров, в том числе, 10 детей.

Позже местные рыбаки обнаружили в море обломки, на место выдвинулись спасатели. Около 40 водолазов начнут исследовать дно в предполагаемом районе крушения 10 января.

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