Елизавете II сделали прививку от коронавируса

Привился и её супруг

Королева Великобритании и её муж привились от коронавируса сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца. Прививки королевской чете были сделаны в Виндзорском замке, где супруги пережидают локдаун в Англии.

Представители королевы крайне редко делают какие-либо заявления, связанные с её здоровьем. Сообщение о прививке - редкий случай, когда Букингемский дворец сообщил общественности такого рода информацию.

Елизавете II исполнилось 94 года, её супругу – принцу Филиппу – 99 лет.

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