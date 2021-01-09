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Елизавете II сделали прививку от коронавируса

19:40
  • суббота
  • 09 января 2021

Привился и её супруг

Королева Великобритании и её муж привились от коронавируса сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца. Прививки королевской чете были сделаны в Виндзорском замке, где супруги пережидают локдаун в Англии.

Представители королевы крайне редко делают какие-либо заявления, связанные с её здоровьем. Сообщение о прививке - редкий случай, когда Букингемский дворец сообщил общественности такого рода информацию.

Елизавете II исполнилось 94 года, её супругу – принцу Филиппу – 99 лет.

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