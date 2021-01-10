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В России усилен контроль за операциями с наличными

10:21
  • воскресенье
  • 10 января 2021

Государство будет следить за дорогими покупками

Россияне, покупающие машины, дорогие предметы быта, по или одежды падут на контроль в Росфинмониторинг. В России вступили в силу поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

Государство будет следить за всеми покупками граждан на сумму, превышающую 600 тысяч рублей. Также будут контролироваться переводы свыше 100 тысяч рублей. Такие операции блокироваться не будут, но вся информация о них поступит в Росфинмониторинг для анализа.

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