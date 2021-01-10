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Задержана хозяйка сгоревшего дома престарелых под Тюменью

10:42
  • воскресенье
  • 10 января 2021

Ей грозит серьёзное наказание

В Тюменской области задержана владелица нелегального дома престарелых, в котором 9 января жертвами пожара стали семь человек, ещё один госпитализирован. Огонь вспыхнул на территории частного подворья в поселке Боровский.
7 человек погибли на пожаре в Тюменской области

По данным МЧС, возгорание произошло в бане, а затем распространилось на другие постройки. Как выяснилось, дом был приспособлен под частный пансион для пожилых людей незаконно.  Его хозяйке удалось выбраться из огня невредимой, а четверо мужчин и трое женщин, которые были постояльцами, погибли.

Одной из причин пожара называют неосторожное обращение с огнём. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Ход расследования на личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщает "ТВ Центр".

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