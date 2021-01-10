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Во всём Пакистане отключилось электричество

10:31
  • воскресенье
  • 10 января 2021

200 миллионов жителей сидят без света

Пакистан погрузился во тьму. Незадолго до полуночи на территории всей страны произошло масштабное отключение электроэнергии. Более двухсот миллионов человек остались без света. Специалисты пытаются возобновить подачу электричества и говорят, что на это может уйти несколько часов.

Тем временем, власти выясняют причины блэкаута. По одной из версий, виной всему стала техническая неисправность в системе энергосетей. По другой -  авария на электростанции Гудду. Министр энергетики взял ситуацию под личный контроль и призвал граждан соблюдать спокойствие, сообщает "ТВ Центр".

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Масштабное отключение электричества в Пакистане
Масштабное отключение электричества в Пакистане
Масштабное отключение электричества в Пакистане
Масштабное отключение электричества в Пакистане
Масштабное отключение электричества в Пакистане
Масштабное отключение электричества в Пакистане
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