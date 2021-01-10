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Российские миротворцы помогают беженцам в Карабахе вернуться в свои дома

10:53
  • воскресенье
  • 10 января 2021

Людям оказывается гуманитарная помощь

Российские миротворцы помогли вернуться в Нагорный Карабах из Армении уже более 48 тысячам беженцев. Только за последние сутки наши военнослужащие сопроводили колонну автобусов, в которых домой прибыли около 200 вынужденных переселенцев.

На всём пути следования обеспечивалась безопасность передвижения. Кроме того, людям, прибывшим в места постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь. Также при содействии наших миротворцев восстанавливаются объекты инфраструктуры, разрушенные войной, сообщает "ТВ Центр".

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