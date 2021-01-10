Российские военные провели гуманитарную акцию в Сирии

Они доставили продукты в отдалённый посёлок

Российские военные провели гуманитарную акцию в отдалённом посёлке Джермес на северо-востоке Сирии. Она проходила в здании местной школы.

Это единственное действующее учебное заведение в деревне. Его посещают не только местные ребята, но и дети из нескольких соседних сёл, сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники центра по примирению раздали школьникам и семьям, потерявшим кормильцев в боях с террористами, 440 продуктовых наборов. А наши военные врачи провели осмотр населения и обеспечили жителей необходимыми лекарствами.

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