От Дональда Трампа отрёкся его вице-президент

В команде Майкла Пенса заговорили об импичменте

Взбунтовавшийся Дональд Трамп теряет поддержку не только своих сторонников, но и ближайших людей из администрации. По сообщениям CNN, вице-президент США Майкл Пенс не исключает применения поправки к Конституции для отстранения Трампа от должности.

В команде Пенса поговаривают о том, что ему придётся заявить о недееспособности главы Белого дома, но сам он пока хочет избежать такого развития событий. К тому же запуск этой процедуры может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны.

В команде победившего на выборах Джо Байдена всерьёз обсуждают тему развязывания Трампом большой войны. Поведение президента там называют нестабильным после спровоцированных им беспорядков в Капитолии, когда сторонники действующего главы государства ворвались в здание и устроили там погром. В результате действий протестующих погибли пять человек, несколько десятков полицейских пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"