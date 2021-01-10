ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

От Дональда Трампа отрёкся его вице-президент

12:39
  • воскресенье
  • 10 января 2021

В команде Майкла Пенса заговорили об импичменте

Взбунтовавшийся Дональд Трамп теряет поддержку не только своих сторонников, но и ближайших людей из администрации. По сообщениям CNN, вице-президент США Майкл Пенс не исключает применения поправки к Конституции для отстранения Трампа от должности.
Над взбунтовавшимся Трампом нависла угроза импичмента

В команде Пенса поговаривают о том, что ему придётся заявить о недееспособности главы Белого дома, но сам он пока хочет избежать такого развития событий. К тому же запуск этой процедуры может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны.

В команде победившего на выборах Джо Байдена всерьёз обсуждают тему развязывания Трампом большой войны. Поведение президента там называют нестабильным после спровоцированных им беспорядков в Капитолии, когда сторонники действующего главы государства ворвались в здание и устроили там погром. В результате действий протестующих погибли пять человек, несколько десятков полицейских пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.