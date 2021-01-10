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В России введён штраф за бесплатный проезд по платным автодорогам

12:10
  • воскресенье
  • 10 января 2021

Его размер составляет 1 500 рублей

В России ввели новый штраф для автомобилистов. С 10 января за бесплатный проезд по платным автодорогам на легковом автомобиле придётся заплатить штраф в размере 1 500 рублей. Водители грузового транспорта и автобусов заплатят 5 000 рублей.
В Подмосковье открыли новый участок ЦКАД

Если в течение 20 дней с момента вынесения постановления о штрафе водитель оплатит проезд, то наказание отменят. При этом уплата штрафа не будет отменять оплату самого проезда по платной дороге.

В России с каждым годом становится всё больше платных автомагистралей. В частности, в прошлом году открыто движение практически на всём протяжении ЦКАД. Эта дорога дублирует так называемое Первое  бетонное кольцо вокруг Москвы.

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