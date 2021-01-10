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Эффективность российской вакцины "Спутник V" подтвердили на Западе

13:39
  • воскресенье
  • 10 января 2021

Она удостоена высокой оценки

Российская вакцина "Спутник V" получила высокую оценку на Западе. По мнению старшего аналитика Bloomberg по фармацевтике, созданный Центром Гамалеи препарат может быть таким же сильным, как и западные вакцины.
Зеленского просят разрешить производство "Спутника V" на Украине

Сэм Фазели подтвердил показатели эффективности российской вакцины, доказанные во время её испытаний. По его словам, Россия входит в пятёрку производителей вакцин, которые получили наибольшее количество предварительных заказов на поставку препаратов.

Специалист особо отметил сотрудничество разработчиков "Спутника V" с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины. Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Сейчас в стране идёт масштабная вакцинация, привились около миллиона человек. Несколько стран высказали желание приобрести российский препарат.

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