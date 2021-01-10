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На дне моря нашли чёрные ящики разбившегося индонезийского самолёта

13:17
  • воскресенье
  • 10 января 2021

Они лежат на глубине 20 метров

Водолазы обнаружили на дне Яванского моря чёрные ящики разбившегося 9 января индонезийского самолёта. Они находятся на глубине около 20 метров, сообщает агентство FP.
Первые кадры с места крушения индонезийского Boeing 737

Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с экранов радаров днём 9 января. Он выполнял внутренний рейс из столицы Индонезии в город Понтианак. На борту лайнера было 65 пассажиров, в том числе, 10 детей, все  - граждане Индонезии.

Позже местные рыбаки обнаружили в море обломки, на место выдвинулись спасатели. Сейчас около 40 водолазов исследуют дно в районе крушения. Уже обнаружены обломки самолёта и несколько тел погибших пассажиров. 

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