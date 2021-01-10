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Алиев и Пашинян летят в Москву на переговоры с Путиным

14:10
  • воскресенье
  • 10 января 2021

Встреча намечена на 11 января

По инициативе российского президента 11 января в Москве пройдут трёхсторонние переговоры Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армения Никола Пашиняна.
Путин обсудил работу российских миротворцев с Пашиняном и Алиевым

Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча будет посвящена урегулированию в Нагорном Карабахе. Лидеры обсудят выполнение условий перемирия и решение проблем региона. В Кремле отметили, что Путин планирует также отдельно побеседовать с Алиевым и Пашиняном.

В свою очередь армянская сторона сообщила, что хочет поднять на встрече в Москве вопрос обмена пленными и выяснить судьбу пропавших без вести.

В ноябре 2020 года в Карабахе вступило в силу перемирие, туда введены российские миротворцы и силы МЧС. Они следят за соблюдением режима прекращения огня и оказывают помощь местным жителям.

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