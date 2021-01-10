Как москвичи провели новогодние праздники

Тысячи горожан пришли в парки

Больше двухсот катков и десятки лыжных трасс, скандинавская ходьба и даже велоралли. В дни новогодних праздников москвичи и гости столицы отправились в городские парки, чтобы провести время не только весело, но и с пользой.

Каждый нашёл занятие по душе. Площадки оборудованы, а при необходимости работают пункты проката спортивного инвентаря.

20 парков Москвы уже сейчас встречают любителей лыжни, а всего планируется обустроить больше 60 зимних трасс.

Корреспондент "ТВ Центра" Татьяна Сидорова тоже встала на лыжи (смотрите видео).

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