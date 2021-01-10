ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как москвичи провели новогодние праздники

17:10
  • воскресенье
  • 10 января 2021

Тысячи горожан пришли в парки

Больше двухсот катков и десятки лыжных трасс, скандинавская ходьба и даже велоралли. В дни новогодних праздников москвичи и гости столицы отправились в городские парки, чтобы провести время не только весело, но и с пользой.
Собянин рассказал о праздничном украшении Москвы

Каждый нашёл занятие по душе. Площадки оборудованы, а при необходимости работают пункты проката спортивного инвентаря.

20 парков Москвы уже сейчас встречают любителей лыжни, а всего планируется обустроить больше 60 зимних трасс.

Корреспондент "ТВ Центра" Татьяна Сидорова тоже встала на лыжи (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Катание на тюбингах
Катание на тюбингах
Белка
Белка
Прогулка по парку
Прогулка по парку
Зимний спорт
Зимний спорт
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.