Москва обогнала европейские города по числу электробусов

Их в столице уже более 600

Московский парк электробусов стал крупнейшим в Европе. Пассажиров уже перевозят 600 таких транспортных средств. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.

Кроме того, полностью обновлён столичный автобусный парк, заменены больше трети трамваев и свыше половины поездов подземки. А на Московских центральных диаметрах теперь курсируют исключительно современные составы.

В этом году власти продолжат улучшать общественный транспорт. В частности, будет поставлено более полутора тысяч автобусов, ещё 400 электробусов, новые вагоны метро и трамваи. По словам мэра, через 10 лет весь транспорт в столице должен стать экологически чистым, сообщает "ТВ Центр".

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