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В Казахстане избиратели показывают высокую активность на парламентских выборах

15:42
  • воскресенье
  • 10 января 2021

Уже проголосовали 50% жителей

В Казахстане 10 января проходят парламентские выборы. Избиратели показывают высокую активность – к середине дня проголосовали 50% граждан.

Голосуют также за представителей местных органов власти. Параллельно с этим в центре Алматы началась акция с призывами бойкотировать выборы, уже задержаны десятки человек, сообщает "ТВ Центр".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что полиция будет действовать в строгом соответствии с законом по отношению к участникам несанкционированных акций, но никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений не будет.

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