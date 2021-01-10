В Киргизии проходят досрочные выборы президента

На этот пост претендуют 17 кандидатов

10 января в Киргизии проходит двойное голосование. Граждане досрочно выбирают президента и одновременно с этим участвуют в референдуме о форме правления. Президентской или парламентской будет республика - решат до конца дня.

Референдум будет признан состоявшимся, если своё мнение выскажут минимум 30% граждан. А вот для президентской кампании нижний порог явки не установлен, сообщает "ТВ Центр".

За пост главы государства борются 17 кандидатов, в том числе Садыр Жапаров, пришедший к власти после октябрьских беспорядков. По состоянию на 15 часов проголосовала примерно четверть избирателей.

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