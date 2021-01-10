ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сюрпризы погоды в России: снегопады, метели и аномальные морозы

16:00
  • воскресенье
  • 10 января 2021

В Москве похолодает

Обильный снегопад и сильный ветер обрушились на Приволжские регионы. В Башкирии, Удмуртии, Оренбургской области на дорогах плохая видимость, снежные накаты и гололедица. На трассах частично ограничили движение для автотранспорта. Усиленные бригады коммунальщиков работают на расчистке улиц.
Стало известно, какой будет погода в первые дни 2021 года

На юге России, в Краснодаре сильный снегопад внёс коррективы в расписание международного аэропорта. Задержаны десятки авиарейсов, около тысячи пассажиров ждут вылета, сообщает "ТВ Центр".  

А на Москву, по прогнозам синоптиков, надвигаются аномальные морозы. Похолодание начнётся уже вечером 10 января. А завтра столбики термометров опустятся приблизительно до 20-ти градусов и продержатся на этой отметке всю следующую неделю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.