Сюрпризы погоды в России: снегопады, метели и аномальные морозы

В Москве похолодает

Обильный снегопад и сильный ветер обрушились на Приволжские регионы. В Башкирии, Удмуртии, Оренбургской области на дорогах плохая видимость, снежные накаты и гололедица. На трассах частично ограничили движение для автотранспорта. Усиленные бригады коммунальщиков работают на расчистке улиц.

На юге России, в Краснодаре сильный снегопад внёс коррективы в расписание международного аэропорта. Задержаны десятки авиарейсов, около тысячи пассажиров ждут вылета, сообщает "ТВ Центр".

А на Москву, по прогнозам синоптиков, надвигаются аномальные морозы. Похолодание начнётся уже вечером 10 января. А завтра столбики термометров опустятся приблизительно до 20-ти градусов и продержатся на этой отметке всю следующую неделю.

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