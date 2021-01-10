В России улучшается эпидемиологическая обстановка

Школьники возвращаются за парты

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки все школьники в Ивановской и Самарской областях с понедельника, 11 января вернутся к очной форме обучения. А для старшеклассников Адыгеи ещё неделю уроки будут проходить дистанционно.

Тем временем в регионах продолжается масштабная вакцинация. Спрос на российский препарат растёт и в других странах. Заявку на регистрацию "Спутника V" подали на Филиппинах и в Парагвае, а в Боливию первую партию доставят уже в этом месяце. Высокую оценку отечественной вакцине дали и американские журналисты, сообщает "ТВ Центр".

По данным оперативного штаба, за сутки в России зарегистрирован 22 851 новый случай коронавируса. Это минимальный показатель с 18 ноября. Выздоровевших снова больше чем заболевших. Из больниц выписаны 24 080 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"