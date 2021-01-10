Очень плохой пациент: сын Лукашенко рассказал о болезни отца

Президент не слушается врачей

Александр Лукашенко не всегда прислушивается к рекомендациям врачей. Об этом рассказал младший сын президента Белоруссии Николай. Он напомнил, что летом 2020 года они вместе с отцом переболели коронавирусом.

Сын назвал отца "очень плохим пациентом, отвратительным просто". По словам Николая Лукашенко, папа отказывался принимать любые формы лечения и выполнять предписания медиков.

"Он отказывается делать всё, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии", - рассказал Лукашенко-младший в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, что в самом начале пандемии Александр Лукашенко скептически относился к опасности, исходящей от нового китайского вируса. Позже, когда он сам переболел, в Белоруссии стали вводится более жёсткие ограничения, чем были в первые месяцы пандемии.

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