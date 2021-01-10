Названы самые популярные голосования "Активного гражданина" в 2020 году

Их более более 350-ти

Самыми популярными голосованиями в проекте "Активный гражданин" в 2020 году стали опросы на темы благоустройства города, развития транспортной сферы, цифровизации услуг и сохранения культурного наследия.

Проект имеет важное прикладное значение: благодаря ему принимаются конкретные решения. По итогам более чем 350 голосований получено свыше 15 миллионов мнений москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Активному гражданину" исполнилось шесть лет. Он способствует развитию взаимодействия власти и москвичей. В прошлом году в нём зарегистрировались около двух миллионов человек, общее количество участников увеличилось до 4,8 миллиона. Участие в голосованиях поощряются различными призами, накопленные баллы можно потратить на оплату транспортных услуг или приобрести сувениры с символикой проекта.

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