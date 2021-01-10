Они оказывают большую помощь городу

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил доноров плазмы за помощь в борьбе с коронавирусом. На своей странице "ВКонтакте" он сообщил, что уже 10 с половиной тысяч москвичей, переболевших коронавирусом, откликнулись на просьбу властей и стали донорами.

В качестве примера Собянин привёл Юлию Серегову, которая сдаёт кровь для городских больниц уже три года. Она перенесла болезнь в лёгкой форме, и как только врачи разрешили, снова пришла в пункт переливания.

"Спасибо всем, кто в это непростое время отдаёт малую частицу себя, помогая многим другим легче и быстрее справиться с болезнью", - написал мэр.

Весной 2020 года, в самом начале пандемии учёные выяснили, что плазма переболевших коронавирусом содержит антитела. Она может помочь больным людям быстрее справиться с заболеванием. Московские власти обратились к перенёсшим болезнь гражданам с призывом сдавать плазму для помощи в лечении горожан.

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