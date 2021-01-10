Путин обсудил с Макроном предстоящие переговоры по Карабаху

Встреча лидеров России, Армении и Азербайджана пройдёт 11 января

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили предстоящие переговоры в Москве с участием лидеров России, Армении и Азербайджана. О телефонном разговоре президентов России и Франции сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию в урегулировании карабахского кризиса. Также акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям региона.

Также Путин провёл совещание с силовиками на тему Нагорного Карабаха. В видеоконференции приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МИД и Минобороны, директор ФСБ и руководитель СВР.

На 11 января в Москве намечены трёхсторонние переговоры Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армения Никола Пашиняна. Они пройдут по инициативе российского президента.

В ноябре 2020 года в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие, туда введены российские миротворцы и силы МЧС. Они следят за соблюдением режима прекращения огня и оказывают помощь местным жителям.

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