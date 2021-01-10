Названа причина крушения индонезийского Boeing 737

Самолёт попал в грозовой фронт

Разбившийся накануне, 9 января в Индонезии Boeing 737 при взлёте проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Это могло стать причиной крушения, сообщил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Индонезии Дэни Сэптиади.

"Согласно полученным со спутников данным, в момент взлёта в радиусе 15 километров наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза", - приводит его слова портал "Детик". Формально условия для взлёта и посадки были приемлемыми - видимость составляла около двух километров. Не исключено, что в самолёт попала молния.

Утром 10 января на месте крушения лайнера в Яванском море водолазы обнаружили чёрные ящики индонезийского самолета. Они находятся на глубине около 20 метров.

Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение днём 9 января. Он выполнял внутренний рейс из столицы Индонезии в город Понтианак. На борту лайнера было 65 пассажиров, в том числе, 10 детей, все они - граждане Индонезии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"