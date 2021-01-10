Определена дата объявления импичмента Трампу

Президента могут отстранить от власти до инаугурации Джо Байдена

Импичмент Дональду Трампу могут вынести 12 или 13 января. Все необходимые для начала процедуры документы будут представлены в Палате представителей в эти дни, сообщил Reuters конгрессмен Джеймс Клайберн. Учитывая сложившуюся обстановку законодатели могут уже в эти дни принять решение об импичменте, полагают эксперты.

Есть и другой вариант развития событий – Трампа могут судить. Этого не исключил сенатор-демократ Джо Манчин. Это лучше импичмента, сказал он.

Тем временем The Washington Post пишет, что Дональд Трамп и его старший советник и зять Джаред Кушнер связываются с союзниками в Конгрессе и призывают их препятствовать возможной процедуре импичмента.

Действующего президента США хотят отстранить от власти за то, что он спровоцировал беспорядки в Конгрессе 6 января. В тот день утверждались результаты голосования выборщиков, которые отдали победу Джо Байдену. Несогласный с таким решением Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы.

Между тем, на 20 января намечена инаугурация избранного президента Джо Байдена. Не исключено, что до этой даты в США могут произойти новые беспорядки в случае, если Дональд Трамп снова призовёт своих сторонников заступиться за него.

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