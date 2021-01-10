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Определена дата объявления импичмента Трампу

19:42
  • воскресенье
  • 10 января 2021

Президента могут отстранить от власти до инаугурации Джо Байдена

Импичмент Дональду Трампу могут вынести 12 или 13 января. Все необходимые для начала процедуры документы будут представлены в Палате представителей в эти дни, сообщил Reuters конгрессмен Джеймс Клайберн. Учитывая сложившуюся обстановку законодатели могут уже в эти дни принять решение об импичменте, полагают эксперты. 
Над взбунтовавшимся Трампом нависла угроза импичмента

Есть и другой вариант развития событий – Трампа могут судить. Этого не исключил сенатор-демократ Джо Манчин. Это лучше импичмента, сказал он.

Тем временем The Washington Post пишет, что Дональд Трамп и его старший советник и зять Джаред Кушнер связываются с союзниками в Конгрессе и призывают их препятствовать возможной процедуре импичмента.

Действующего президента США хотят отстранить от власти за то, что он спровоцировал беспорядки в Конгрессе 6 января. В тот день утверждались результаты голосования выборщиков, которые отдали победу Джо Байдену. Несогласный с таким решением Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы.

Между тем, на 20 января намечена инаугурация избранного президента Джо Байдена. Не исключено, что до этой даты в США могут произойти новые беспорядки в случае, если Дональд Трамп снова призовёт своих сторонников заступиться за него.

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