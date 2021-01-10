"Лет на 20 помолодела": поклонники не узнали Елену Яковлеву

Актриса сменила имидж

59-летняя Елена Яковлева не боится меняться. Она снова поразила поклонников внешним видом. На этот раз звезда "Интердевочки" предстала в неожиданном образе. На вид актрисе не дашь и больше 30-ти: у неё объёмная причёска из прошлого, а на лице нет ни одной морщинки.

"Улыбка - самый недорогой способ выглядеть лучше", - подписала фото Яковлева.

Фанаты поражены внешним видом актрисы и не узнают её. "Лет на 20 помолодела", - пишут поклонники.

Отпад! Умереть - не встать! Шикарный образ. Господи, вас не узнать! Красотка! Очень молодо выглядите. Как вам идёт прическа. Обожаю эту женщину!

Успех пришёл к Елене Яковлевой после выхода на экраны в 1989 году картины "Интердевочка", где она сыграла роль девушки лёгкого поведения Тани Зайцевой. Из ярких работ Яковлевой в сериалах поклонники отмечают игру в "Каменской" и "Склифосовском".

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