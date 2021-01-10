ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Лет на 20 помолодела": поклонники не узнали Елену Яковлеву

19:20
  • воскресенье
  • 10 января 2021

Актриса сменила имидж

59-летняя Елена Яковлева не боится меняться. Она снова поразила поклонников внешним видом. На этот раз звезда "Интердевочки" предстала в неожиданном образе. На вид актрисе не дашь и больше 30-ти: у неё объёмная причёска из прошлого, а на лице нет ни одной морщинки.

"Улыбка - самый недорогой способ выглядеть лучше", - подписала фото Яковлева.

Фанаты поражены внешним видом актрисы и не узнают её. "Лет на 20 помолодела", - пишут поклонники. 

Отпад! Умереть - не встать!

Шикарный образ.

Господи, вас не узнать!

Красотка! Очень молодо выглядите.

Как вам идёт прическа.

Обожаю эту женщину!

Успех пришёл к Елене Яковлевой после выхода на экраны в 1989 году картины "Интердевочка", где она сыграла роль девушки лёгкого поведения Тани Зайцевой. Из ярких работ Яковлевой в сериалах поклонники отмечают игру в "Каменской" и "Склифосовском".

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Елена Яковлева
Елена Яковлева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.