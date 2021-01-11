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В Роспотребнадзоре сообщили о первом случае британского штамма в России

06:55
  • понедельник
  • 11 января 2021

Отечественные вакцины с ним справляются

С конца ноября 2020 года в Россию из Великобритании прилетели в общей сложности 32 человека, у одного из них выявили новый вид коронавирусной инфекции. Об это пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

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Болезнь, уточнила глава ведомства, протекала без симптомов, пациент при этом уже поправился и сейчас "не выделяет этот вирус". Как подчеркнула Попова, разработанные в России вакцины защищают от британского штамма, что подтверждается данными ПЦР-систем.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что данная мутация не вызывает более тяжелого течения заболевания, но является более заразной.

Об обнаружении в Британии нового типа COVID-19 стало известно в середине декабря прошлого года. Почти сразу специалисты отметили, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью. Позднее эту информацию подтвердили во Всемирной организации здравоохранения. Коэффициент репликации, заключили эксперты, вырос с 1,1 до 1,5.

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