В Роспотребнадзоре сообщили о первом случае британского штамма в России

Отечественные вакцины с ним справляются

С конца ноября 2020 года в Россию из Великобритании прилетели в общей сложности 32 человека, у одного из них выявили новый вид коронавирусной инфекции. Об это пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Болезнь, уточнила глава ведомства, протекала без симптомов, пациент при этом уже поправился и сейчас "не выделяет этот вирус". Как подчеркнула Попова, разработанные в России вакцины защищают от британского штамма, что подтверждается данными ПЦР-систем.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что данная мутация не вызывает более тяжелого течения заболевания, но является более заразной.

Об обнаружении в Британии нового типа COVID-19 стало известно в середине декабря прошлого года. Почти сразу специалисты отметили, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью. Позднее эту информацию подтвердили во Всемирной организации здравоохранения. Коэффициент репликации, заключили эксперты, вырос с 1,1 до 1,5.

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