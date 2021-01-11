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Мэр Якутска объявила о досрочной отставке по состоянию здоровья

07:17
  • понедельник
  • 11 января 2021

По словам главы города, скоро ей потребуются операции

Мэр Якутска Сардана Авксентьева написала у себя в Instagram, что в последнее время в ее жизни было много "стресса и тревоги за город", в связи с чем ее состояние здоровья ухудшилось. Из-за этого, отметила Авксентьева, она приняла решение досрочно покинуть свой пост.

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"Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", - сказано в посте. По словам главы города, 11 января она внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии, дума рассмотрит этот вопрос 14 января. Ожидается, что в этот же день будет назначена дата выборов нового главы.

"На новых выборах прошу поддержать Евгения Григорьева. Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него", - добавила Авксентьева. В настоящее время Григорьев занимает пост первого замглавы Якутска по развитию территорий.

В пресс-службе мэрии сообщили, что еще осенью 2020-го Авксентьева прошла углубленное медицинское обследование, выявившее необходимость хирургических операций. Уточняется, что реабилитация может занять продолжительное время.

Авксентьева стала первой женщиной-мэром Якутска 9 сентября 2018 года. Она победила на выборах от Партии возрождения России, набрав почти 40% голосов и опередив восьмерых соперников. До этого Авксентьева занимала пост директора производственно-коммерческого комплекса "Аэроторгсервис", в 2007-2012 годах работала заместителем мэра Якутска.

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