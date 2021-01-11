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МЧС и Минздрав готовят новые требования к сигаретам

07:33
  • понедельник
  • 11 января 2021

Через два года они должны стать самозатухающими

Через два года в России может быть утверждено новое требование к сигаретам - они должны быть самозатухающими. Соответствующее решение сейчас разрабатывают МЧС и Минздрав, передает ТАСС со ссылкой на слова директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

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Как объяснил собеседник агентства, обсуждаемый стандарт подразумевает, что в сигаретную бумагу будет вставляться приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, будет приводить к гашению сигареты. Такая практика, уточнил Еникеев, широко распространена в Европе.

По словам директора департамента, много пожаров в стране происходят именно из-за неосторожного курения - например, когда непотушенная сигарета попадает на пол или на постель. Новая мера, считают в ведомстве, будет способствовать сокращению подобных инцидентов.

С 1 июня 2013 года в России действует антитабачный закон. Курить можно на расстоянии не менее 15 метров от входов в помещения вокзалов, кафе и ресторанов, территорий пляжа, а также помещений органов власти, местного самоуправления и социальных служб. Курение в общественных местах запрещено, а в офисах разрешено только в специально оборудованных комнатах.

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