Генсек ООН сравнил наступивший год с 1945-м

И призвал международное сообщество сплотиться

В ходе мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Организации Объединенных Наций, ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш сравнил 2021 год с 1945-м и подчеркнул необходимость международного сотрудничества в борьбе против коронавирусной инфекции и других угроз.

"Мы переживаем момент — как в 1945 году. Но это не 1945 год. Завтра может начаться война против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата", - сказал Гутерриш во время своего выступления, трансляция которого велась на YouTube.

Как отметил генсек, во время пандемии COVID-19 мир столкнулся с "вакцинным национализмом", выражающемся в конкуренции государств за покупку препаратов для своих граждан. Вместе с тем Гутерриш выразил благодарность правительству Великобритании за поддержку проекта COVAX, в рамках которого бедные страны смогут получить 2 миллиона доз недорогих вакцин.

Ранее генеральный секретарь ООН призвал посвятить 2021 год исцелению от последствий пандемии, так как масштабные кризисы можно преодолеть только общими усилиями. Вместе с тем в середине апреля 2020-го Гутерриш заявил, что во время пандемии мир столкнулся с не менее опасной ситуацией – "эпидемией дезинформации". По словам генсека, по всей планете стали активно распространяться опасные для здоровья советы и бесполезные рекомендации, а также дикие конспирологические теории.

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