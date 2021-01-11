Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

Зато следующая за ней станет трехдневной

В конце февраля в России будут следующие длинные выходные, связанные с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на напоминание Федеральной службы по труду и занятости.

Шестидневка, уточнили в Роструде, запланирована на период с 15 по 20 февраля. На субботу переезжает рабочий день с 22 февраля. При этом следующая рабочая неделя будет всего трехдневной - трудиться предстоит 24, 25 и 26 февраля.

Ранее Роструд представил полный производственный календарь на 2021 год. Всего россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Короткими, помимо февральской, станут одна неделя в марте, две в мае и по одной в начале лета, в начале ноября и в конце декабря.

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