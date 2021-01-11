ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве пройдут трехсторонние переговоры по Карабаху

08:19
  • понедельник
  • 11 января 2021

Ситуацию в регионе обсудят лидеры России, Азербайджана и Армении

В Москве в понедельник состоятся переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. В ходе этой встречи Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудят реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

В документе, который президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали 9 ноября, было объявлено о полном прекращении огня в зоне конфликта и развёртывании российских миротворцев. Особое внимание в ходе сегодняшнего саммита будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших во время военных действий, передает "ТВ Центр".

В преддверии переговоров ситуацию в Карабахе Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также на совещании с руководителями силовых ведомств и главой МИД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.