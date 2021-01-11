В Москве пройдут трехсторонние переговоры по Карабаху

Ситуацию в регионе обсудят лидеры России, Азербайджана и Армении

В Москве в понедельник состоятся переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. В ходе этой встречи Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудят реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

В документе, который президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали 9 ноября, было объявлено о полном прекращении огня в зоне конфликта и развёртывании российских миротворцев. Особое внимание в ходе сегодняшнего саммита будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших во время военных действий, передает "ТВ Центр".

В преддверии переговоров ситуацию в Карабахе Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также на совещании с руководителями силовых ведомств и главой МИД.

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