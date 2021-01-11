Ансамбль Черноморского флота дал почти 30 концертов в Сирии

Финальный концерт состоялся на базе Хмеймим

Ансамбль Черноморского флота завершил серию новогодних концертов в Сирии. Артисты выступили 27 раз в провинциях Дамаск, Хама, Алеппо, Хомс и Дейр-эз-Зор. Зрителями стали наши военнослужащие, их сирийские коллеги и местные жители. Финальный концерт прошёл в Медицинском отряде специального назначения на территории пункта базирования наших войск в Хмеймиме.

Редкий случай в истории медицины, когда за нарушение постельного режима, вместо взыскания и грозного окрика - аплодисменты врачей. Сотрудники Медицинского отряда специального назначения сегодня сами охотно и подпевают и подтанцовывают. Военных докторов с Новым годом поздравляет ансамбль Черноморского флота. Репертуар и советской эстрады, и современной. Классика на скрипках. Народные мотивы на балалайке. Вместо сцены - плац. Вместо партера - госпитальные табуретки.

Для артистов в группировке условия такие же спартанские, как и военных. Специальных гримерок нет. Наносить макияж, переодеваться, готовиться к выступлениям, приходится в тесных вагончиках, которые здесь еще называют "кимбами".

Служить Отчизне и высокому искусству приходится тоже по-военному. Среди сумок и баулов с реквизитом.

"Зритель хочет получить определенные эмоции и артист должен, независимо от того, выспался он или не выспался, хорошо выглядеть всегда, что собственно мы и стараемся всегда делать", - говорит артистка ансамбля песни и пляски Черноморского флота Ольга Соболева.

"Здесь отношение очень хорошее, я здесь лежу уже неделю, поставили на ноги, а тут еще получилось, что концерт. Девчонки молодцы, подняли настроение, подняли боевой дух, все очень здорово", - говорит военнослужащий Святослав.

Артисты в Сирии уже четвертый раз. Группа первой из военных ансамблей дебютировала в Пальмире. Ансамбль гастролируют и в горах, и на равнине, и в пустыне. Только в этом сезоне - уже более 20 выступлений. За такую самоотдачу артистов наградили медалями.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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