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Стали известны возможные сценарии по коронавирусу в новом году

08:28
  • понедельник
  • 11 января 2021

Вирус не исчезнет в ближайшие пару лет

Уже весной число заболевших коронавирусом в России может пойти на спад, однако динамика после праздников напрямую зависит от ответственности россиян во время новогодних каникул. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

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По словам эксперта, новогодние праздники могли усугубить ситуацию только в том случае, если россияне недобросовестно соблюдали введенные ограничения.

"Будем надеяться, что не повторится летний сценарий отпусков. Все-таки на зимние праздники уезжает не такое количество. Но все-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России. И при несоблюдении мер предосторожности заболеваемость может повыситься в регионах отдыха, а по приезду – и в регионах проживания отдыхающих", - заявила Егорова.

Она отметила, что благодаря вакцинации уже к весне можно ожидать спада заболеваемости. Однако рассчитывать, что вирус уйдет в ближайшие пару лет, не стоит. По мнению Егоровой, с COVID-19 придется столкнуться большинству людей на планете, прежде чем он угаснет, передает РИА Новости.

"Но вот в каком виде, зависит только от самих людей – можно пройти вакцинацию, а можно и переболеть. И если существуют меры предосторожности, надо их соблюдать, хотя бы из уважения к окружающим, даже если вы сами не верите в эффективности масок, перчаток, ограничительных мероприятий", - подчеркнула эксперт.

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